樂天桃猿隊新隊名、新球衣、新總教練今（17）日公布後，隨即馬不停蹄加強運作。接任教頭的曾豪駒表示，預定明年1月7日在嘉義縣立棒球場展開春訓，也將以總冠軍4連霸為目標。

曾豪駒昨天才確定接下總教練，他是La new熊隊創隊元老，從球員到教練已待了16年。只不過以往是在洪一中領軍之下做好分內之事就夠了。如不僅扛起教頭重任，還要瞄準總冠軍4連霸，壓力一下子全部上身。

曾豪駒接受媒體採訪侃侃而談。（廖德修攝）

對此曾豪駒說，訓練的大方向沒有變，要用很大的訓練量厚植競爭力，努力做到最好，目前的訓練方式是大家多年磨合出的結果，已經相當理想。洪總離開後，現階段最重要的是凝聚團隊向心力，只要能維持這點就沒有太大問題。

繼續留任的領隊劉玠廷強調，「龍貓」曾豪駒是接總教練的不二人選，明年球季也會引進樂天金鷲隊對於球員的評估系統，透過APP手機軟體，就可即時知道球員的狀況，讓一、二軍的資訊聯繫更緊密，這是一套很先進的技術。

劉玠廷又說，今年球隊轉手事務繁忙，不過還是把2名年輕投手張喜凱、翁瑋均送到日本，加入樂天金鷲隊的秋訓，對方的訓練方式跟台灣大不相同，希望對球員有幫助。當然今後金鷲、桃猿的接觸會更頻繁，交流也會更加密切，對於提升國內球員的技術、觀念將更有幫助。

(中時 )