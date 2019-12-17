疑似楊蕙如經營的影子公司，從台北到屏東承攬政府標案業務。(圖/羅智強臉書)

追查「卡神」楊蕙如弊案，國民黨民代查疑似楊蕙如經營的影子公司到處承攬政府業務，得標金額高得嚇人。國民黨台北市議員羅智強質問：「民進黨官員，到底給了楊蕙如多少錢？」，呼籲「必須要靠政黨輪替，才能夠真相大白」。

羅智強在臉書指出，楊蕙如光是易始公司，標案加補助，就已經拿了九千萬元。透過網友訊息更發現原來有一間，地址、電話跟易始公司相同的「品原顧問」，也從屏東縣政府、台北市觀傳局、立法院、農業科技研究院拿了七百多萬的標案。而這些機關的首長，潘孟安、簡余晏、蘇嘉全、林聰賢，都是綠到不能再綠的人。

羅智強提問：「為什麼楊蕙如要拐了個彎，設立一間「雙胞公司」來投標案而這些民進黨人士，用『限制性招標』來養楊蕙如，又有什麼目的？」。

羅智強再追問：「除了品原顧問卡神還有多少『影子公司』？」。他強調「都必須要靠政黨輪替，才能夠真相大白！」

(中時電子報)