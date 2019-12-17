以色列將在明年3月2日舉行新的大選。看守政府總理納坦雅胡在今年兩次國會選舉後均未能組閣成功。據香港中通社17日報導，以色列國會議員吉德翁．薩爾（Gideon Sa’ar）16日向納坦雅胡發起挑戰，宣布參加「聯合黨」黨魁選舉。以媒形容他為納坦雅胡在聯合黨內部遭遇的首名有份量挑戰者。

聯合黨定於12月26日選舉新的領導人。美媒稱，雖然多名聯合黨人士指責薩爾「政變」，但迄今6名上屆國會的聯合黨議員選擇支持薩爾。

面對薩爾的挑戰，納坦雅胡指責他在「搞破壞」。半島電視台指出，聯合黨是一個注重「忠誠」的政黨，在其70多年的歷史中僅有過4位領導人。不少聯合黨成員對薩爾的舉動表示批評，其中甚至還有人譴責薩爾「背叛」了聯合黨。

據澎湃新聞網援引《以色列時報》17日消息，薩爾16日在特拉維夫郊區正式開啟其競選聯合黨領導人的活動，大約有1000人到場參加活動。

「每個人都知道，在明年3月2日的選舉結束之後，聯合黨將無法組建政府。」薩爾在活動現場說道，「假使一切都沒變化，那麼以色列將很有可能出現左翼政府，這不僅將危害以色列，而且也將危害我們聯合黨取得的所有成就，阻止我們進行必要的司法改革。」

儘管薩爾在當日的活動中對納坦雅胡帶領聯合黨取得的成就給予高度評價，但也呼籲聯合黨應更換領導人。「納坦雅胡4次帶領聯合黨組建政府，但現在已經很清楚了，不會有第5次了。」薩爾說道。

以色列總理納坦雅胡檔案照。（路透）

「投票給我就可以確保聯合黨繼續執政並組建由我們的黨領導的政府。」薩爾告訴媒體，「因為納坦雅胡不僅兩度組閣失敗，今後同樣希望渺茫。」

據半島電視台17日報導，薩爾不僅曾在2009年至2013年間擔任教育部長，2013年至2014年間擔任內政部長，而且還擔任過納坦雅胡的助手，因此他一直被視為聯合黨的後起之秀與潛在的未來領袖。

最新民調顯示，與前兩次國會選舉時相比，以色列各政黨的支持率變化不大。明年3月的第三次選舉結果很可能是前兩次的翻版，意味著組閣前景依舊不明朗。相比納坦雅胡，薩爾領導聯合黨與「藍白黨」聯手組建政府的可能性較大。

《以色列時報》預期，納坦雅胡儘管目前正面臨欺詐、違背公眾信任與受賄3項指控，但支持率遠高於薩爾，因此極有可能在26日的聯合黨黨內選舉中獲勝。

納坦雅胡領導的聯合黨今年4月贏得國會選舉，但組閣失敗，國會隨後解散。9月重新選舉後，總統里夫林先後授權納坦雅胡和藍白黨領導人、國防軍前總參謀長本尼．甘茨組閣，兩人均以失敗告終。而今，以色列定於明年3月再次舉行國會選舉，這將是12個月內第三次選舉。

(中時 )