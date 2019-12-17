陸最大淡水湖鄱陽湖水位持續下降 20:342019/12/17 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鄱陽湖水位持續下降。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鄱陽湖水位持續下降。（照片取自中新網） 12月16日，江西都昌，受乾旱少雨天氣等因素影響，進入枯水期的大陸最大淡水湖鄱陽湖水位持續下降，豐水期煙波浩渺的湖面大面積縮水。隨著水位不斷下降，湖底不少草洲紛紛裸露出來。據江西水文部門17日16時資料顯示，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位已跌至7.7米，跌破8米極枯水位線。 11月以來，鄱陽湖水位持續走低。截至11月29日2點，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位已下降至7.99米，低於往年同期均值近3米，這標誌著今年的鄱陽湖跌破8米極枯水位線之後，正式進入極枯水期。 (旺報 ) #水位 #鄱陽湖 #下降 #標誌 #水文站 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險需求下降，打壓周四紐約期金走軟 10:002019/12/13 財經 BURBERRY滑雪護目鏡 限時24小時開賣 15:152019/12/16 消費 急單延續＋大陸廠區缺工 國巨、華新科 成品庫存水位遞減 04:102019/12/17 證券．權證 陸報告：P2P整體風險水準大幅下降 13:012019/12/17 財經 兩岸熱門新聞 陸第一艘自製航空母艦正式成軍 命名山東艦 - 兩岸 - 旺報 唐太平公主絕美初遇 駙馬薛紹墓葬千年首現 - 兩岸 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 - 兩岸 內蒙古遼代貴妃墓葬 發現出大型宮殿基址 - 兩岸 - 旺報 兩岸緊張 台生赴陸有增無減 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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