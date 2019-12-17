鄱陽湖水位持續下降。（照片取自中新網）

12月16日，江西都昌，受乾旱少雨天氣等因素影響，進入枯水期的大陸最大淡水湖鄱陽湖水位持續下降，豐水期煙波浩渺的湖面大面積縮水。隨著水位不斷下降，湖底不少草洲紛紛裸露出來。據江西水文部門17日16時資料顯示，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位已跌至7.7米，跌破8米極枯水位線。

11月以來，鄱陽湖水位持續走低。截至11月29日2點，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位已下降至7.99米，低於往年同期均值近3米，這標誌著今年的鄱陽湖跌破8米極枯水位線之後，正式進入極枯水期。

(旺報 )