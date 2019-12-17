深耕印度市場20餘年的萬海航運，於本年度12月1日至12月14日首次與國內知名學府靜宜大學國際企業學系合作，由萬海航運印度分公司清奈辦事處提供五員實習機會，讓國內優秀學子得以踏上印度土地，一窺這蓬勃發展中的文明古國真實面貌。 萬海航運指出，近年來印度市場已成為全球貿易關注焦點，早在1996年萬海便已開闢首條印度航線，於2002年成立獨資子公司，並於近年來大力拓展業務規模，多次榮獲印度 - 遠東區間最佳航商殊榮，致力於提供最完善、便捷的海運網路予廣大客戶。

考量日後印度市場發展潛力無窮，但諸多臺商皆面臨外派人才難尋之困境，故透過此次與大專院校產學攜手合作，提供國內學子到印度當地實習機會，期使能學以致用，為培養國內優秀外貿人才，滿足產業界的人?需求盡一份心力。 本次兩週實習時間內，萬海印度分公司安排一系列實務工作講習與實地參訪，並商請印度在地臺商提供市場開拓經驗分享，以擴展新世代人才視野，並且鼓勵及祝福所有參與同學畢業後進入職場成為國際貿易生力軍，貢獻所學，回虧社會。

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