路透報導，西班牙電訊（Telefonica）首席技術兼訊息官Enrique Blanco稱，該公司計畫在歐洲核心的新一代行動通訊網路中，大幅減少使用中國華為的設備。

西班牙電訊是歐洲第四大電訊集團，其採用5G技術的電訊基礎設施中，最敏感部分的設備將向多家不同的提供商進行採購。由於美國政府對華為實施出口禁令，令選擇網路設備製造商成為政治上的棘手問題，但Blanco稱，該公司調整設備使用「純粹是技術性決策」。

截至目前，西班牙電訊在西班牙和德國等關鍵市場的核心4G網路仍完全依賴華為設備，但根據公司新策略，這種情形到2024年將會消失。Blanco指出，網路中的各層使用不同提供商的設備有助於確保服務的安全性，但華為設備不能很好地集成到這樣的網路之中；如果所有核心部件來自同一個供應商，那麼一個部分出問題導致整個網路癱瘓的可能性就很高。

另外，Blanco亦表示，西班牙電訊沒有見到有證據支持美國總統川普關於華為設備不安全的說法。

(工商 )