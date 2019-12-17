港10月整體出口貨量跌9％ 20:392019/12/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港政府統計處17日公布最新統計，10月份香港的商品整體出口貨量較上年同期下跌9％；商品進口貨量則較上年跌11.6％。此數據波動或與香港近期內部社會動盪有關。 數據顯示，統計期內，商品整體出口價格年減0.1％；商品進口價格則升0.1％。 今年首10個月，香港的商品整體出口貨量較上年同期下跌6.2％；商品進口貨量跌8.3％。商品整體出口價格按年上升1.4％；進口價格升1.5％。 (工商 ) #商品 #價格 #香港 #商品整體出口貨量 #進口貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 美元固定利率不可贖回國際債券理論價格12/16上線 18:512019/12/13 財經 南非限電危及供給 鈀金價格飆新高 23:182019/12/13 財經 南非限電危機加劇 產量受波及 鈀金價格飆新高 04:092019/12/14 全球財經 《店頭市場》美元固定利率不可贖回國際債券理論價格資訊，16日上線 14:152019/12/14 財經 卡神案後 未來交易所：蔡價格小漲韓卻小跌 19:072019/12/14 政治 無印價格變親民 竟來自一條員工守則 11:002019/12/15 財經 香港要求修《難民法》 蔡正元：幻想台灣是難民營 08:422019/12/16 政治 學者：陸不容港亂 非必要不動武 04:092019/12/17 焦點新聞 習近平晤林鄭 肯定其依法施政 04:102019/12/17 全球財經 陸發改委：明年初CPI漲幅或高 將做好保供穩價 17:512019/12/17 財經 財經熱門新聞 華爾街陷瘋狂！ 外資警告美股崩跌關鍵已浮現 - 財經 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 - 財經 川普逼陸爆買1.5兆換協議 專家揭真相...市場驚慌 - 財經 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 5G助攻聯發科、拉攏高通 台積電爆斷死敵後路 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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