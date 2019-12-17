香港政府統計處17日公布最新統計，10月份香港的商品整體出口貨量較上年同期下跌9％；商品進口貨量則較上年跌11.6％。此數據波動或與香港近期內部社會動盪有關。

數據顯示，統計期內，商品整體出口價格年減0.1％；商品進口價格則升0.1％。

今年首10個月，香港的商品整體出口貨量較上年同期下跌6.2％；商品進口貨量跌8.3％。商品整體出口價格按年上升1.4％；進口價格升1.5％。

(工商 )