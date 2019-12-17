受惠於英國可望順利脫歐與中美貿易戰情勢好轉等多重利多加持，歐美股市今年耶誕行情強滾，歐股周一大漲1.4％，一舉改寫歷史新高，美股不遑多讓，續創歷史新高。

Stoxx 600歐股指數周一收盤強漲1.4％，終於突破2015年4月的前高，改寫歷史新高，指數今年迄今總計大漲24％，很有機會締造十年來最大年線漲幅紀錄。

相較於歐股四年半年首度刷新歷史高點，今年來破聲連連的華爾街股市持續維持創高的氣勢，道瓊工業指數周一上漲100點或0.4％，收在28,235點，改寫歷史新高，標普500與那斯達克指數分別大漲0.7％與0.9％。標指今年來總計已28度刷新歷史高點。

歐美股市從上周開始又發動新一波漲勢，主要利多包括中美貿易戰可望落幕、英國明年1月底脫歐明朗化與經濟指標指向全球經濟成長轉強。

投資專家看好今年這波耶誕行情還會進一步加溫，法國外貿銀行投資管理公司全球市場策略部主管德威克（Esty Dwek）表示，「由於中美已達成第一階段的貿易協議，等於已掃除股市續漲的一大障礙，除非經濟數據傳出重大利空，否則我認為股市這波漲勢不會停。」

安本標準投資公司投資主管艾利森（Jonathan Allison）指出，「英國國會大選強生領導的保守黨大勝，這對於脫歐情勢有決定性的影響力，不僅刺激英國股匯雙雙走強，也會帶動整體歐股上漲。」

分析師認為，相較於美股，歐股還有本益比相對偏低的投資優勢，後市有更大的上漲空間可期。

施羅德資產管理公司基金經理人麥唐諾布朗（Nicholette MacDonald-Brown）表示，在一些地緣政治風險相繼去除後，歐股後市持續看漲，「特別是歐股還是全球少數幾個股價相對委曲的主要股市，所以更具上漲空間。」

(工商 )