孟耿如的母親約7年前開始經營線上美食訂購網，後更名「婉婉美食」，半年前開設實體店面，黃子佼、張小燕都來站台，店內主要由孟媽和孟姊打點，而孟耿如本人則負責幫忙宣傳，沒有參與烹飪，自覺沒天分沒有遺傳到媽媽的好手藝，笑說：「我對煮東西完全沒耐心，媽媽可能要另找接班人了。」

為推廣年節禮盒，17日孟耿如戴起手套，跟媽媽聯手製作年節限定料理「富貴團圓八寶飯」，步驟是先在碗上刷一層油，料從底開始鋪，先鋪一層桂圓乾，旁邊再用蒸好的枸杞繞一圈，讓紅黑的顏色跳出來，再來是用蓮子跟黑棗間隔繞圈排列，接著放上紅棗跟杏桃乾。

八寶飯最值得品嚐的部分就是手工炒豆沙，吃起來甜而不膩。（輝映創藝提供）

接下來開始鋪米飯，用糯米把剛才的餡料壓緊定型，孟耿如分享孟媽的訣竅，就是飯池要沾點水，飯比較不會黏住，之後放上一層豆沙再鋪一層飯，因大部分餡料都已經有自然甜，就不需要再加糖，最後把飯放冷凍2小時定型，要吃的前1天移到冷藏，開吃前半小時蒸一下即可。

孟耿如明年4月將與黃子佼舉辦婚禮，兩人已著手挑選喜餅，經過比較和試吃後，覺得市面上的喜餅盒都太大，於是決定由家裡客製化，喜餅選用自家的，「希望能把小時候喜歡的味道集結在盒子裡。」

(中時 )