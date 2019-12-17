為預防流感，1種新的「鼻噴式疫苗」即將上市。據「日經中文網」報導，日本大阪大學微生物病研究所已完成鼻噴式疫苗的人體安全性及有效性臨床試驗，計畫近期正式向國家申請批准。這種新式疫苗由該研究所與日本國立感染症研究所共同研發，接種時不會產生任何疼痛感，因此可用於嬰幼兒和長者等。

目前預防流感的注射疫苗已在國際上相當普及。鼻噴式疫苗是直接噴入鼻腔，在美國等地已有人開始使用，但在日本國內尚未獲得批准。

鼻噴式疫苗透過與過往不同的機制，在人體發揮作用，因此可望實現更好的效果。日本國立感染症研究所流感病毒研究中心負責人、參與鼻噴式疫苗研發的長谷川秀樹表示：「鼻噴式疫苗將成為解決以往課題的新一代疫苗」。

鼻噴式疫苗由無傳染能力的流感病毒製成，進入鼻腔和咽喉粘膜後，會觸發人體免疫功能，粘膜表面會大量釋放抗體，阻止病毒入侵。血液中也會形成抗體，攻擊侵入的病毒，抑制病毒繁殖。

以往透過皮下注射的疫苗，雖然有助抑制病情加重，但不能預防感染。因為雖然疫苗會讓免疫系統變得更活躍，但只能在血液中形成抗體，而抗體的作用是對抗侵入體內的異物，所以注射式疫苗只有抑制病毒繁殖、防止惡化成重症的效果。

長谷川研究了鼻吸式疫苗究竟可以提高多少預防感染效果，結果發現，使用2次鼻噴式疫苗後，鼻粘膜抗體的活動會提高至注射1次時的3倍左右。

鼻噴式疫苗的另1項特點，是可望對各種類型的流感病毒産生效果。因流感病毒會構成2種蛋白質，其組合不同，存在100多種「亞型」，有時還會在動物體內組合成新病毒，因此傳統的預防接種難以對新型病毒産生效果。

(中時 )