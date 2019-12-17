大陸業者欲搶日本開賭場的大餅，熱錢恐非法流入日本。自民黨眾議員、負責包括賭場在內的「綜合型度假區」(IR，Integrated Resort) 的內閣府副大臣秋元司的前政策秘書因為與涉嫌違反《外滙法》的公司往來，遭東京地檢特搜部到宅搜查。

《產經新聞》報導，1家總公司設在深圳的大陸線上遊戲公司，2017年7月在東京設立公司，同年該公司的前董事在未向海關申報的情況下，攜數百萬日圓現金入境日本。此乃違反日本的《外匯法》，《外匯法》規定，持超過100萬日圓現金入境時，必須向海關申報。

報導指出，日本於2016年12月成立《IR推進法》，將選定設置賭場的地點。這家企業2017年8月曾在沖繩那霸市召開的相關論壇上，表明有參與賭場經營的意願。

1家在北海道留壽都經營度假區的日本公司2018年1月接受此大陸公司的投資，並發表了招攬IR的計畫。但北海道的新知事鈴木直道今年11月時，因為環境考慮而宣布放棄招攬IR。

秋元司於2016年時曾擔任眾院內閣委員長，參與了《IR推進法》的立法。2017年8月至2019年9月擔任內閣府副大臣也負責IR。特搜部研判，此案有可能涉及「賭場綜合度假區(IR)」開發案的資金移動。

(中時電子報)