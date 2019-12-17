郭美美外貌似乎又升級。（圖／翻攝自秒拍；翻攝自郭美美Baby微博）

大陸「炫富女」郭美美8年前在網上因炫富文章掀起熱議，5年前她捲入賭博、性交易醜聞，最後因開設賭場罪被判有期徒刑5年，今年7月刑滿出獄，昨(16日)郭美美首度錄影片談過去的荒唐行徑，她承認過去因年少無知，行為失當，「其實我現在看以前那些報導，我都覺得挺不可理喻的吧，我不知道當時怎麼會做那樣的事、說那樣的話」。

郭美美昨在微博上傳一支自己穿著白色毛衣懺悔的影片，她表示：「這段時間網上關於我的報導和新聞，我都會去看，我從來不會去避諱自己犯下的錯誤」，「可能這五年我也沉澱了很多，當時因為自己的所作所為，對身邊家人和朋友還有社會造成很多不好的影響，我特別愧疚」。

郭美美說，自己這陣子夜深人靜一個人躺在床上時都感覺無限愧疚，希望時光倒流，從沒發生這些事，也對網友及社會致歉，說到難過處忍不住流淚，並發誓未來自己會踏實走好每一步，不再走偏路，也希望粉絲能看到她的改變。

而郭美美過去除了炫富行徑，也曾承認整形，昨她在影片中看似美貌又升級，不僅皮膚白皙光滑，鼻樑直挺，雙眼也變大，網友回應：「她牢也坐了，為了證明自己的改變連容也整了，你們原諒一個人就有這麼難嗎？」、「良言一句三冬暖，惡語一句六月寒」、「我原諒，因為你已經伏過法了，希望你洗心革面」、「改…改頭換面？？」。

(中時電子報)