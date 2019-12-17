《富比士》雜誌近日公佈全球最具有影響力百大女性榜單，繼先前入榜亞洲最有影響力女性之一的越捷航空創辦人暨執行長阮世芳邵，今年再次成為越南唯一一位代表上榜，並連續三年榮獲此項殊榮。

根據《富比士》雜誌報導，截止至2019年12月13日，越捷航空創辦人暨執行長阮世芳邵女士個人淨資產估計為27億美元（約新台幣810億元），為《富比士》雜誌全球億萬富豪排行榜中唯一一位越南女性代表；同時，她也任職於越南Sovico集團、胡志明市開發商業股份銀行（HDBank）及多家房地產公司代表之主席。

身為越南國內領導航空公司，越捷航空積極拓展其海外事業及國際飛行版圖，連結越南至台灣、日本、韓國、中國、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、緬甸、柬埔寨、香港及印度等。

《富比士》全球最具有影響力百大女性榜單入圍者來自商業、金融、科技、媒體、政治，以及慈善公益機構等，其排名根據多項分類指標，包括個人淨資產值、媒體曝光度、國際及地區影響力程度進行年度排行。

今年榜單第一名為德國總理梅克爾（Angela Merkel），後續名次依序為IM國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（ChristineLagarde）、美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及梅琳達·蓋茲（Melinda Gates）等。

越捷航空，其經營模式具有創新及革命性，為業界首屈一指的航空公司，專注於良好的成本控管能力及高效率經營方式，提供優惠票價、多元產品及服務來滿足消費者需求。

越捷獲得國際航空運輸協會（IATA）授予的IATA作業安全查核認證，成為協會正式會員。越捷航空2018及2019連續兩年榮獲全球知名航空評鑑網站AirlineRatings.com 「最佳超低廉航空」之獎項，並獲得飛航安全評比7顆星。越捷於2018 年及2019年獲選為《航空金融》(Airfinance Journal)雜誌全球前50大航空公司。此外，越捷曾獲頒「最佳低成本航空」公司，並受到各大知名組織如Skytrax、亞太航空中心（CAPA）、AirlineRatings等肯定。

擁有平均機齡2.7年的年輕機隊，越捷秉持「安全」、「準時」、「優惠機票」及「歡樂」的服務精神，每日營運超過400航班，包含從越南國內，連接至日本、泰國、新加坡、南韓、台灣、香港、中國、馬來西亞、印尼、緬甸、柬埔寨等國際航線，已載運近1億人次。

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