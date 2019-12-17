德國工程和電子大廠博世（Bosch）已經開發出了名為「內部監控系統」汽車安全駕駛監控系統，該系統利用了人工智慧（AI）和攝影鏡頭，監測駕駛的生理與心理狀態，這套預計2022年推出的系統，預期可以折衷目前爭議仍很多自動(無人)駕駛系統。
它的功能之一包括集中在方向盤中的攝影鏡頭。該公司表示，這可以檢測出駕駛員何時分心，何時眼睛變得沉重，何時將頭轉向後排座椅或坐在旁邊的人或其它開車時不當的行為，例如偵測出酒精成份。
AI會分析這些訊息，然後系統可以執行多種操作，包括警告分心的駕駛，建議休息，甚至使車輛減速。博世表示，內部監控系統生成的變革息「不會保存，也沒有傳遞給第三方」。
除了嵌入在方向盤中的攝影鏡頭之外，Bosch的系統還利用了位於汽車後視鏡上方或下方的攝影鏡頭。這些可以提醒駕駛注意潛在的嚴重問題，例如兒童卸下安全帶。
從2022年中開始，將要求歐盟市場上的所有新車都具有「先進的安全系統」。
文章來源：CNBC
(中時電子報)
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