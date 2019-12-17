全球晶圓代工龍頭台積電靠著先進製程頻頻拿下大單，股價更是來到345元、市值逼近9兆元新高記錄，2019年第四季市占率更是達到52.7%，拉開與競爭對手三星電子差距，此外，台灣IC設計大廠聯發科在5G系統單晶片(SoC)在台積電助攻下，三星晶圓代工產業恐面臨更大衝擊。

據韓媒《朝鮮日報》日前報導，聯發科在發表「天璣 1000」之後，因具備優良的運算效能，以及所搭載的5G數據機晶片擁有每秒 4.7Gigabit傳輸能力，以及高效能AI運算能力，就是聯發科委由台積電生產晶片，進一步威脅三星晶圓代工業務。

過去聯發科在4G領域發展表現平淡，但這次藉由「天璣 1000」進攻 5G市場來勢洶洶，包括小米、OPPO、Vivo都表示有使用「天璣 1000」的意願，若與這些大陸手機品牌能有進一步合作空間，聯發科的 5G SoC在2020年第一季就有機會搭載在這些手機上市。

據《日經亞洲評論》報導也指出，聯發科「天璣 1000」採用台積電7奈米製程，搶攻市占率的同時，也壓縮三星在晶圓代工市場發展。聯發科的競爭對手、行動處理器龍頭高通 (Qualcomm)將Snapdragon 765 / 765 G交由三星晶圓代工，企圖透過三星7 奈米 EUV 製程搶市，對於高通來說，掌握初期5G市場，才有辦法取得話語權。

據市調機構 TrendForce數據顯示，2019年第四季台積電市占率達 52.7%，與三星的18.7%再度擴大差距，對於三星來說，密切與高通合作，能有效打擊協助聯發科的台積電，不過，高通將旗艦5G手機晶片Snapdragon 865交由台積電，等於打亂三星布局，若連聯發科在中高階手機性能表現也能追上高通，台積電將雙邊獲利。

目前三星自主研發的5G處理器Exynos 980，以及華為旗下海思半導體自研的5G 晶片麒麟990處理器，還有聯發科「天璣 1000」，預料將在2020年掀起一場5G晶片大戰，屆時三星將緊盯聯發科未來發展，因為這關係到三星晶圓代工產業以及非記憶體領域事業發展。

(中時電子報)