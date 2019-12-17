12/21挺韓與罷韓遊行將在高雄登場，會否引爆衝突外界十分關切。韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋16日接受電台訪問時表示，舉辦挺韓大遊行是為了有平衡的聲音能夠同步發聲，但罷韓遊行若有外縣市動員，就很明顯可看出是政治動作。

王淺秋表示，距離總統大選只剩二十幾天，韓陣營此時最重要的在於「固本」與「擴張」。未來將提出政策與政見，讓人民了解整個配套措施，了解國民黨要做的政策是甚麼，來搶攻隱性選民票與游移票。

《中時電子報》舉辦《ivoting》網路投票，問問網友，是否認同韓陣營所說，動員外縣市參加罷韓遊行就是政治操作？

結果當然一面倒，持肯定態度，亦即截至17日晚間8時許，共有3519票，有3412票、近97％的網友認為，動員外縣市參加罷韓遊行就是政治操作！

只有103票、近3％的網友不認為如此。另有4票、0.1％的人沒意見。

(中時電子報)