陸美貿易戰協議看見第一道曙光，亞股幾乎全面上演慶賀行情，台股今（17）日更是漲破12000點，漲幅為亞股之冠。不過，金管會主委顧立雄仍提醒要「居高思危」，他認為貿易戰不會完全停歇，不見得未來就是「萬里無雲」。
據金管會統計，17日台股上漲157.64點，漲幅1.32％，其他亞股，上海漲38.03點，漲幅1.27％；香港大漲335.62點，漲幅1.22％，南韓漲了27.53點，漲幅1.27％；日本則漲113.77點，漲幅0.47％。僅新加坡小跌5.29點，跌幅0.16％。台股不但是單日漲幅最高，統計今年至16日為止，台股漲了22.74％，也是亞股最高。
顧立雄表示，從監理立場，居高要思維，陸美達成協議確實有助於台股往上提升，但也看得出來貿易戰並不會完全停歇，只是階段性達成協議而已，未來市場不是萬里無雲，還是存有不確定風險，面對資本市場「萬二」的環境，還是要戒慎以對，希望股市能夠平穩發展。
(中時 )
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