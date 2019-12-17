一架俄羅斯空軍的Tu-22M3轟炸機在飛行過程中，因發動機故障而緊急降落，飛機安全落地，機組成員沒有受傷，轟炸機被帶到當地的軍用機場進行檢查。

俄國衛星網報導，事件發生在裡海西邊的阿斯特拉罕(Astrakhan)，當時正在進行演習，Tu-22轟炸機儀表顯通過發動機發生故障，並且動力也逐漸消失，所幸轟炸機仍有足夠的動力可以飛返基地，算是有驚無險。

軍方指出，轟炸機上沒有攜帶炸彈，這是能夠安全降落的因素之一，另外就是機組人員的應變及時，飛機能在完全失去動力前降落，沒有造成任何損害或人員傷亡。

圖波列夫（Tupolev）Tu-22M（北約稱為逆火式Backfire），是前蘇聯製造的第2種超音速轟炸機。它的外型頗像大型化的戰機，兩具發動機安置在機身的兩側，早期型的Tu-22M2，進氣口與MiG-23相似，最高速度可以達到1.42馬赫，但是蘇聯對此表現不算滿意。之後Tu-22M3再進行大幅度的改造，進氣口改成類似MiG-25的方型，發動機改用NK-25發動機，極速提升到2.05馬赫，而且航程也提升了三分之一，達到 2,410公里。它的載彈有兩部分，一是內載彈艙，可以運載12噸炸彈，外部掛架可以再掛12噸，主要是以長程反艦飛彈為主。Tu-22M3的製造量達到263架。

(中時電子報)