新北市府中15今（17日）舉辦「樂齡族電影院」《帶媽媽出去玩》特映會，邀請到導演隋淑芬、演員劉引商、今子嫣分享創作理念與心得。《帶媽媽出去玩》改編自真實故事，描述主角夏昌明為了照顧年邁的失智母親，被迫失業在家、隨伺在側，艱辛的長照歷程。

府中15執行館長謝岱倫表示，府中15紀錄片放映院全國首創的「樂齡族電影院」，固定於每周二上午10時常態播映，提供50歲以上樂齡族免費專映場次，並選映以熟齡生活為主題的電影，讓樂齡朋友們擁有與其他觀眾相互交流的機會，在透過電影拓展視野之餘，也打開生活圈。

《帶媽媽出去玩》由金馬影帝陳以文及台北電影節影后劉引商主演，透過導演溫柔的手法與犀利的視角，動人且真切地呈現長照過程中會遭遇的挫折與困境。導演隋淑芬表示，《帶媽媽出去玩》能夠在「樂齡族電影院」播映，別具意義。隨著社會逐漸高齡化，人口老化及長期照護成為現代人不容漠視的問題；她也分享，漫長的照護過程中，不論是照顧者或是被照顧者，都必須面對並接受其中複雜或沉痛的感受；而將這樣幽微深沉的心情如實呈現於電影中，正是她最初的創作動機。

片中一場兒子站在月臺，眼看火車就要開，卻不上車，母親在車內隔著車窗的眼神表現出驚慌、懷疑到落淚，令現場許多觀眾朋友忍不住鼻酸，也對於母子的困境感到不捨。飾演失智又失能的母親，83歲劉引商今也出席映後分享，她表示「若是家中有癡呆老人，要像對待孩子一樣有耐心、愛心」。飾演媳婦的今子嫣也表示相當同意，她片中所飾演的角色，正反映出許多人對於照顧長者的冷漠態度。

《帶媽媽出去玩》將於12月21日11點在府中15進行另一場免費放映，歡迎民眾前來觀影，共同關注這個不容忽視的社會議題。

(中時 )