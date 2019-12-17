一進入賣場就聽見蓉姊熱情、有活力的招呼聲及親切的笑容，清楚流利的介紹各項產品的特色、優點，並能細說出相關的健康小知識，如此的有自信、有朝氣，很難想像蓉姊已經66歲且曾經離開職場多年。

約莫半年前，蓉姊的朋友因透過勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心應徵上工作而輾轉得知銀髮中心，進而至中心做就業諮詢。蓉姊透露求職之路並不順遂，由於早年擔任過行政人員，想說具有相關經驗，便自行應徵內勤行政、總機等職務，但不是投履歷後無下文，就是面試後未能錄取。

就業服務員經過簡單諮詢，認為蓉姊面試未果的原因可能是因撰寫履歷及面試技巧生疏了。而且蓉姊經濟壓力較低，工作目的主要是為了社會參與感及豐富生活，所以就服員展開多方面協助，一方面推薦蓉姊參加「銀髮職前大補帖」課程，加強履歷及面試技巧，增加自信心；一方面依據蓉姊就業意願推介行政相關職缺，更同時建議她可以拓寬求職領域，增加就業機會。

在溝通過程中，就服員發覺蓉姊善於與人溝通，具好奇心，熱於學習新事物，並且由於長時間照顧家庭，對於食物安全及健康等資訊相當豐富，因此建議蓉姊可以尋找健康食品銷售相關工作。

完成「銀髮職前大補帖」課程的蓉姊果然履歷及面試技巧比較純熟，自信增加許多，順利錄取就服員推介的幾份銷售相關工作，最後選擇銀髮中心開發的友善廠商，蓉姊表示因較能認同其企業所銷售產品及經營理念。

就業兩個月後，蓉姊開心地打電話到銀髮中心感謝就服員的協助，這份工作時間彈性，不會使他太過勞累，也讓他在工作上得到許多樂趣與成就感，更由於產品是自己感興趣、認同的，所以每天都不覺得是在推銷產品給顧客，反而像是推薦自己喜歡的產品給朋友。雖然，剛開始上班時，她十分緊張，面對陌生的職場與工作型態，很多地方要適應，但靠著毅力與努力堅持過來，如今不只得到滿滿的快樂與健康，並獲得主管與同事的肯定，非常樂在其中。

銀髮中心專為55歲以上銀髮求職者提供客製化一案到底服務，提供職涯諮詢、擬定就業行動計畫、推介並安排面試等協助，並積極開發友善銀髮廠商，開發職缺，歡迎有就業需求的銀髮族可上銀髮資源網https://swd.wda.gov.tw/查詢或電洽（02）7730-8878。

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