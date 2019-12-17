新北市中和高中於今年12月8日至17日接待來自澳洲昆士蘭11位師生，進行短期國際交換學習計畫。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和高中於今年12月8日至17日接待來自澳洲昆士蘭11位師生，進行短期國際交換學習計畫。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和高中於今年12月8日至17日接待來自澳洲昆士蘭11位師生，進行短期國際交換學習計畫。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和高中於今年12月8日至17日接待來自澳洲昆士蘭11位師生，進行短期國際交換學習計畫。新北市與昆士蘭的交流計畫已經邁入第4年，和昆士蘭高中以透過浸潤式入班學習，讓學生扮演接待家庭及學伴角色，並邀請新北市創客社群學校中正國中及鶯歌工商共同合作設計一系列STEAM課程，讓新北市學生能有更多機會與外國高中生接觸，強化與國際接軌能力。

中和高中主要以「藉由發現問題、動手操作、思考解決的學習過程，帶領孩子整合不同領域的學科知識，並發展解決問題的能力」理念，規劃交流課程。例如：LEGO EV3 自走車組裝、程式編輯、循跡競賽；操作雷機，設計個人專屬的桌牌；體驗AI設計軟體操作，轉為向量檔後，利用雷切技術切出底板，再進行馬賽克磁磚拼貼藝術創作，並由鶯歌工商安排企業參訪，並實際體驗繽紛磁磚的上色與創作。

另外新北市創客社群學校則安排到中正國中上2門課，1門課是透過動手製作乳液，其實就是化學課室的延伸，另1門課則從揉麵開始，選擇食材搭配，進入自造窯中，而在吃到pizza的瞬間，理解簡單食物的價值。

此外還辦理台澳專題課程英文發表會，主題結合聯合國的永續發展議題，昆士蘭學生主題是《探討校園內的剩食問題》，中和高中主題是《負責任的生產與消費》，進行一場全英文的主題式交流饗宴。另外還安排至大同大學機械系參訪，讓學生運用投石機的設計理念，設計出投籃機。

通過選拔得以參與接待昆士蘭高中生的中和高中學伴表示：「很感謝學校為期1個多月的密集培訓，用心設計了多門課本上沒教的專題課程，而且全程必須用英文互動，不僅學識增廣，英文能力更是提升不少，獲益良多；最高興的是，還跟來自昆士蘭的同學生活互動，建立良好友誼，做好國民外交。」

中和高中柯雅菱校長也說：｢與昆士蘭師生的短期國際交換學習計畫能夠辦理成功，不管是學校團隊各項準備及先前學生訓練、昆士蘭學校連絡討論、創客社群學校合作、以及新北市政府教育局大力支持，都是主要推手。當然也要感謝10個接待家庭Home爸和Home媽的熱情款待，讓昆士蘭學生賓至如歸，也是幕後功臣。

國際教育推動一定要有課程搭配才能讓學生收穫學習滿滿，未來中和高中會再繼續努力堅持，朝更多元化及國際化方向推動，相信日起有功，一定能讓學生打開視野，雖人在台灣，也能無遠弗屆與國際接軌。」

(中時 )