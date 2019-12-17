陳揮文直播談名嘴陳東豪、丁學偉。(影片自1:31:50)

資深媒體人陳揮文近日在YouTube直播中有感而發，談到自復出回來跑通告1年多，看過很多黑韓產業鏈，接著就突然點名名嘴陳東豪、丁學偉也是黑韓產業鏈之一，不過陳揮文也透露與這兩位名嘴有交情，就算講他們，對方也不會怎樣，接著更揭密陳東豪、丁學偉私下為人。

陳揮文在網路直播中自爆與陳東豪、丁學偉淵源，與對方是一起跑社會線的同業，「其實他們倆個私底下人都很好，都很隨興，跑社會的都很三八啦，陳東豪啦丁學偉啦，把他們故事講完天都亮了。」

不過陳揮文也說若對方想講他的故事會很難講，為什麼呢？因為陳揮文自認是難相處的人，沒什麼故事可以給人說。而陳揮文表示自己是白韓產業鏈的一環，也自知很多人是因為挺韓，才會支持他。

陳東豪過去曾爆料韓國瑜在北農時期造訪酒店名單，包括黑美人與八樓，令陳揮文「凍未條」直言：「東豪兄不是我要給你吐槽，大家出來混口飯吃，黑美人誰沒去過啊？八樓誰沒去過？」直指陳東豪說韓國瑜去過八樓跟黑美人「那不是廢話嗎」，也透露黑美人就是一般的酒家，還可以聽歌吃台菜，去過的人很多，那有什麼？還稱如果以韓國瑜那一輩、60幾歲在台北當民代的人來講，去黑美人真的沒怎樣。

(中時電子報)