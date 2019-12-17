日本九州熊本西高校昨（16日）由校長柿下耕一率領師生共304人到訪台灣，首度與永平高中交流。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

日本九州熊本西高校昨（16日）由校長柿下耕一率領師生共304人到訪台灣，首度與永平高中交流。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

日本九州熊本西高校昨（16日）由校長柿下耕一率領師生共304人到訪台灣，首度與永平高中交流。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

日本九州熊本西高校昨（16日）由校長柿下耕一率領師生共304人到訪台灣，首度與永平高中交流。為迎接貴客，永平高中設計豐富多元的交流活動，有入班學習活動及特色文化課程，希望兩校學生更深入互動。在歡迎會上，台日學生也各自以學校特色表演進行交流。

永平高中由日本文化研究社同學穿上浴衣，搭配東京奧運「東京五輪音頭2020」主題曲，表演傳統盆踊舞蹈，跆拳道社同學由全中運銀牌好手池妤暄領軍，展現大量炫目踢板技巧和品勢演練，氣勢震設全場。熊本西高校也帶來該校的空手道表演以及精采吸睛的歌舞表演，展現不分國界的青春熱血。

日本學生熊川桃歌表示，第一次在外國人面前表演，不免還是有點緊張，但也很期待可以藉此交流結交台灣的好朋友。和田瑞喜則是希望可以透過舞蹈，也讓台灣的學生瞭解日本學生間流行的事物。

在交流課程中，永平高中設計了客家柿染布袋製作、書法揮毫及彩繪摺扇、天氣瓶製作、天燈燈籠製作、德國語言與文化等特色五堂課，要讓日本同學體驗一日永平人。其中以客家柿染布袋製作最多人報名參加，同學在繪製布袋的過程中，瞭解柿染工藝與客家文化，永平高中日前榮獲107年度本土語言績優學校，在文化交流課程安排中，致力連結在地本土文化與國際教育，為該校一大特色。

校長劉淑芬表示，透過外語及文化學習、國際禮儀接待、接待家庭培訓、英日小導遊課程等訓練，我們要讓永平教育國際化，讓每位學生都能成為最自然的國際接待大使，培養具有在地關懷、全球視野，能與國際接軌的世界公民。柿下耕一校長表示自己以經來過台灣3次，覺得台灣學生很有活力，這是日本學生比較少見的，感謝永平高中用心安排的交流活動，讓雙方師生留下很深刻的體驗，非常期待兩校的交流可以持續。

永平高中推動國際教育已有20餘年，目前已有德、日、馬、韓等四國建立姐妹校，並於校內開設德、日第二外語課程供全體高一選修，也有東南亞文化、韓國文化、日本文化等國際化社團，特別的是在校園情境營造上也有國際化的學習其境、不僅有美術班彩繪的東西方國際圍籬、更設有日本文化教室，收藏有30餘件浴衣、日本傳統文物、茶道器具等供文化教學使用，校慶時更辦理日本館等供社區民眾體驗、推廣日本文化。本次交流活動即是學生平日學習成果的展現，更是透過文化課程安排向日本高中師生傳遞台灣文化的最佳機會。

(中時 )