插足台灣職棒的樂天桃猿原先希望新球季所有教練團留任，但是計畫趕不上變化，樂天桃猿領隊劉玠廷表示，總教練洪一中突然離隊，因此提前啟動了換血計畫，新的教練團相信也會有新的作為。

樂天選擇40歲的曾豪駒接任總教練，樂天桃猿領隊劉玠廷表示，球團選擇曾豪駒是著眼他的人格特質，而且他在球隊16年，最能了解球員，希望可以起安定軍心的作用。

明年球季曾豪駒會在賽場遇到前猿隊總教練洪一中帶領的富邦悍將隊，曾豪駒表示，其實在洪總身邊也學到很多帶兵的哲學，他會繼續傳承下去，大家一起加油，每個人都有選擇，重要的是要把自己的本分做好。

曾豪駒原本是打擊教練、現在跳升成總教練，這是他還沒有想過的職位，曾豪駒說，也就是沒有規畫這麼早的職位，反正就是慢慢做、順順做，把自己工作做好，不會有太大的想法。

要把樂天桃猿打造成什麼球風？曾豪駒表示，目前在樂天的所有球員的比賽方式是這幾年磨合出來的最好方式，只要從中尋找不好的去修正、好的就繼續保存，這要靠往後教練團一起協調、訓練。

今年桃猿隊完成3連霸，曾豪駒認為，還是可以找出一些缺失，球隊的細膩度可以更好，對於前任總教練離隊，球員頓時有種領導者不見的感覺，所以現階段最重要的是凝聚團隊向心力，才能努力達成連霸的目標。

(中時 )