美國商務部日前發布越南銷美鋼品反規避調查最終裁定，認為越南確有使用原產於大陸、台灣、南韓等地鋼材，在越南簡單處理為抗腐蝕鋼品及冷軋鋼後銷美，規避反傾銷稅，因而課以洗產地重稅，不過，經長沈榮津指出，上述洗產地的反規避稅，以大陸稅率最高達456.2％最高，台灣僅3.66％，預期對台影響不大。

美商務部12月16日發布裁定，大陸、南韓與台灣鋼材在越加工為抗腐蝕鋼品及冷軋鋼後銷美，分別要被課洗產地重稅，最高稅率分別是456.2％、48.99％及3.66％，沈榮津指出，這項措施主要是針對大陸鋼材經越南加工銷美的部分，因台灣鋼材稅率仍為3.66％，經向中鋼等本土鋼鐵業者了解後，確認對台影響有限。

依經濟部資料顯示，台灣近年輸越南的熱軋及冷軋鋼品數量，呈溫和成長趨勢，越南是台熱軋鋼品第1大出口市場，2018年熱軋鋼品占相關產品出口總量25.9％；2016到2018年銷越數量分別為121.05萬公噸、131萬公噸及117.8萬公噸。

冷軋鋼品方面，越南也是台第9大出口市場，2018年占冷軋鋼品占我相關產品出口總量2.4％；2016到2018年銷越冷軋鋼品的出口量分別為2.99萬、3.24萬及3.25萬公噸。

(中時 )