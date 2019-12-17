投行摩根士丹利最新研究報告指出，預期香港因推出額外紓困措施而出現溫和的財政赤字，將會拖累香港金管局的資產負債表增長，但不會對港元匯價或拆借利率帶來實質性影響。

路透報導，大摩報告指出，香港政府於2018～2019年度坐擁1.17兆港元財政儲備，這個數額相當於GDP的41％，要支持擴張性財政政策綽綽有餘。該行的基本預測是，香港於2019／2020年度的赤字率為2％，為15年來首次；隨著更多紓緩措施的推出，2020／2021年度的赤字率將升至3％。

香港政府自8月中以來推出多輪紓困措施，涉及金額超過250億港元，主要幫助中小企業和家庭緩解現金流方面的壓力。香港特首林鄭月娥此前表示，面對外憂內患的經濟嚴峻局面，政府預算未來1～2年將出現公共財政赤字。

摩根士丹利指出，考慮到紓困措施的乘數效應薄弱且執行遲緩，加上私營行業景氣低迷，不認為有關措施足以抵銷所有短期增長阻力。

值得注意的是，香港政府的財政盈餘直接存入香港金管局作為總資產的一部分，財政赤字意味著來自政府基金的存款將會減少。該行認為，於2018年，金管局發放的存款利息占政府總收入比重只有12％，因此相信少量財政赤字不會對整體財政收入帶來重大影響。

此外，財政儲備帳和貨幣基礎由獨立帳戶持有，政府基金存款下降應該不會對港元的流動性有直接影響，貨幣基礎的規模才會影響港元流動性。近期港元明顯上升與頭寸變動和季度結算有關，而非受到宏觀狀況影響。

(工商 )