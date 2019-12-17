大陸外賣平台龍頭美團17日公布「中國外賣產業調查研究報告（2019年前三季）」。第三季大陸外賣產業交易額較上季增25.2％至人民幣（下同）1,790億元，預計2019年全年外賣行業交易額將達6,035億元，年增率將達到30.8％。

新浪財經報導，報告指，美團第三季日均訂單量年增38.1％至2,680萬單。隨著市場規模的持續快速增長，外賣產業的滲透率繼續提升，滲透率由2018年的10.8％升至今年第三季的15.9％。

報告又指，80後和90後已成為外賣消費的主力軍，20至29歲用戶的訂單量佔比高達61.5％，外賣消費時間已從午間和晚間雙高峰向全時段擴展，夜間消費訂單占比明顯提升。

消費品類方面，美食在男性外賣消費訂單中占比更高，而女性的品類選擇則更加豐富。男性的美食品類訂單量占比較女性高3.3個百分點。女性的外賣消費中甜點飲品和生鮮果蔬兩個品類的訂單量占比相對較高，比男性分別高出2.9和0.5個百分點。

(工商 )