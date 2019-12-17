由工商協進會理事長林伯豐帶頭，齊聚8個工商團體代表，今（17）日舉行全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會成立大會。高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜致詞時表示，「台灣安全、人民有錢」這八個字背後隱藏著未來重要的分工，除此之外，對台灣人民來說，未來的方向就是「和」字最重要。

全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會成立大會齊聚眾多工商界大老，包括工商協進會、商總、工總、電電公會、工商建研會皆有代表出席。

韓國瑜說，獲得這麼多工商界代表支持，非常感動，而大家齊聚一堂就基於兩個原因，「勇氣」和「憂慮」，在民進黨這樣的執政之下，非我族類就是不愛台灣，大家有勇氣站出來，以及憂慮台灣的現在和下一代的未來。

「土地傾聽之旅」過了50天，許多民眾、業者和他訴說謀生之苦，韓國瑜感慨「現在世界上有哪一個國家還把台灣放在眼裡？」他認為，工商企業界一定感慨更多，尤其在外面的台商，就像嫁出去的女兒，回頭一看，「娘家怎麼變成這個樣子」，抬不起頭來。

韓國瑜指出，「台灣安全、人民有錢」講起來只是八個字，但是這八個字是隱藏著未來重要的分工，並不是一團模糊：台灣安全是總統、國防、外交，人民有錢是行政院，這個搭配，令人想起過去蔣經國總統和孫運璿院長。副總統候選人張善政是康乃爾博士，又進到教育界、科技界、企業界，正好是在穿梭這八個字，可把一身本領發揮出來帶動台灣發展；他也承諾，未來一定會找一位很優秀的行政院長。

他更強調，台灣「沒有任何選擇」，只有「和」字最重要。對內，除了政黨之外，台灣社會能不能「和諧」；對外，海峽兩岸能不能「和平」；對國際，能不能「和氣生財」，「和」比什麼都重要。民進黨執政三年半，但台灣內部紛爭不已、兩岸完全溝通切斷，因此「和」是對內、對外最重要的事情，也是未來中華民國的走向。

韓國瑜現場向工商企業界保證，「放手去幹」、「盡最大力量賺全世界的錢」，若韓當選，整府絕對在旁邊協助，而不是找麻煩。

目前民調數字令人擔心，韓國瑜笑說，「讓民進黨繼續快樂在假民調之下，讓他爽」，但是「我們有的是民心」，「國政」才真的能苦民所苦。他表示，台灣一天都不能浪費，台灣已經被世界遺忘，也遺忘了世界，絕對不能讓這情況繼續下去，要把台灣打開來，讓台灣欣欣向榮。

(中時 )