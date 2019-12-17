台北市長柯文哲上任後，曾連續2年編列12.5億元的第二預備金，成為「史上最高」，但遭議員質疑，執行率太差、根本用不完，主計處今年則編列9.65億元二備金，17日送進北市議會財建委員會後，被砍到剩7.4億元，掉回2008年郝市府的水準。

主計處統計，柯文哲於2016、2017年編列12.5億元二備金，擁有史上最高，但執行率卻不到6成；而2018、2019年編列的9.65億元，但2018年僅用到5.7億元，執行效率不彰。

「要檢討！」民進黨北市議員洪健益說，二備金是在急迫時使用，但柯擁有大筆二備金，卻未符合仍民期待，各局處都想挖二備金，需要檢討。國民黨北市議員王鴻薇表示，柯上任後，二備金實際支出未超過7.4億元，柯過去4年都在浮編，另外未來3年，北市沒有大型國際賽事，砍了也不會受影響。

財建委員會第一召集人郭昭巖則說，若仍給柯9.65億元二備金，各局處更會貪圖便利，用到不該用的地方，委員會決議刪為7.4億元，全案送議會大會二讀。

(中時 )