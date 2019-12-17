國民黨總統候選人韓國瑜16日表示，未來將在行政院設立一個窗口，凡是重大議題，超過3000人以上表達意見，可列為重大公共政策來探討。唐鳳辦公室表示，若以「市」為單位，3000人的門檻是可以考慮的。

韓國瑜16日到三民區為立委參選人黃柏霖站台時說，未來在行政院要設立數位科技委員會，提高公民參與。還要在行政院要設立一個窗口，凡是重大議題，超過3000人以上表達意見，就列為重大公共政策。

唐鳳機要祕書黃子維表示，不論是數位發展部會還是數位科技委員會，可能都要等到明年才會有眉目。至於現行公共政策討論的提點子平台，是在2015年陸續上線；去年台南市就比照中央成立開放政府連絡人，若高雄市願意仿效，辦公室當然願意比照台南市，提供一樣的協助。

至於韓國瑜的想法是否涉及抄襲，黃子維表示，我們不會這樣想，其實這一套是一直很努力在推廣，就像去年台南這樣做，我們也不覺得是抄襲，應該是說「擴散」、更向下深化制度，完全是正面看待這件事。

對於韓國瑜的3000人門檻，黃子維說，提點子平台的5000人成案門檻，已有人認為目前附議的門檻過於浮濫；不過，若以「市」為單位，或許3000人是可以考慮的，因為台北市的I Voting門檻就是3000人，或許韓國瑜並不是對提點子平台5000人的制度不夠悉，只是如何設定3000人門檻的細節可能要問韓陣營。

(中時 )