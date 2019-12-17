2018年7月設立的台荷加速器，日前在台荷成長論壇中宣布，將正式成立「台荷成長基金（Tiger Growth Fund）」，做為協助台灣生醫企業赴歐洲發展的資金來源，並逐步與其他台歐的投資者擴大合作，互相搭配台歐投資款與補助款，串聯更多合作夥伴，一起協助台灣生醫企業赴歐洲發展。

台荷加速器今年9月底於荷蘭烏特勒支舉辦「第八屆2019台灣商機日」，與歐洲天使投資協會（BAE）和歐洲早期投資媒合平台（ESIL），共同簽署共建台歐投資網路和設計台歐投資媒合機制的合作備忘錄。

這也是2014年6月、TGN與BAE第一次簽署合作意向書以來，BAE第三次與台灣合作夥伴簽署合作意向書，顯示歐洲天使投資者對台灣創新的高度重視。雙方預計共建台歐投資網絡平台，並共同設計媒合新創團隊與投資者的機制，第一步就是成立「台荷成長基金（Tiger Growth Fund）」。

台荷加速器積極協助台灣企業用低門檻、低風險方式進入歐洲市場，並協助極大化企業資金和資源使用效率。台荷加速器希望藉由台荷成長基金拋磚引玉、串聯更多合作夥伴，一起協助台灣生醫企業赴歐洲發展，並吸引歐洲生醫企業來台灣發展，以台灣和荷蘭分別作為亞洲與歐洲的市場門戶。

事實上，台荷加速器自創設以來，定期舉辦「台荷成長論壇」，鎖定生醫、智慧醫療、智慧農業、太空科技等產業，並定期根據台商發展歐洲市場所需的各面向主題和知識，邀請台歐名人專家演講。

台荷成長論壇第六期活動，日前訂定論壇主題是「共建未來健康」，因為台灣和荷蘭都各自定位為亞洲和歐洲門戶的優勢地位，台、荷都很重視智慧醫療產業的發展和國際競爭優勢；尤其台灣與荷蘭的醫療體系截然不同，台灣以醫院為基礎，並採用國民健保的制度，荷蘭則是建構在家庭醫生為基礎，並採用私人醫療保險制度。兩者都有各自的優點，然而都無法永續經營。

因此，如何針對未來健康產業的特點，設計可永續經營的醫療產業，將是如何是一個非常值得研究的議題，也是台灣和荷蘭必須面對的挑戰，也是兩者可共同學習的部分。

(工商 )