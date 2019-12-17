市調機構最新統計指出，10月份全台賣出67.2萬支手機，iPhone系列手機銷售量市占37.5％，創近年以來新高，穩坐各品牌手機在台銷售額及銷售量雙冠王，五大電信公司攻聖誕節贈禮及新年換機市場商機 ，相繼宣布針對iPhone系列手機降價2,000～5,000元不等。

中華電信鎖定iPhone XS、iPhone XS Max，推出搭配999～1,399元指定資費，購機折價加碼至2,000～4,000元，以iPhone XS 64G為例，月繳1,399元專案，綁約36個月，優惠價7,300元，相當於2折起就能將原價32,900元的iPhone XS 64G帶回家。

台灣大17日宣布祭出年終第二波iPhone系列手機降價行動，iPhone XS Max、iPhone XR折價2,000～5,000元不等，月付1399元資費綁約36個月，iPhone XS Max套裝價降至1萬元出頭，iPhone XR不到3,000元，網外再送1,300分鐘免費通話。

遠傳於17日祭出新一代iPhone 11 Pro/Pro Max 512GB加碼優惠活動，搭配999元以上資費方案，免費贈送新一代AirPods。在遠傳直營門市購買iPhone 11 Pro/Pro Max 512GB，手機折價512元之外，加碼再送新一代AirPods。遠傳這波iPhone降價從18日持續至2020年1月31日，顯然除了搶攻聖誕節贈禮市場、更瞄準新年到來的換機商機。

台灣之星針對iPhone 11系列手機降價4,000元，搭配月租599元以上資費，提供不限速上網吃到飽、網內互打免費，續約/攜碼搭配家族省用戶，手機最高再折3,000元，新申辦/攜碼用戶，月租799元起，最高再送Yahoo奇摩超贈點2,000元，合計最高現賺9,000元。

亞太電信17日推出限時優惠方案，至12月25日止，月付694元以上指定資費方案，除了前三期的月租費半價，新用戶/攜碼/續約用戶申辦iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max不限容量系列手機，綁約36個月，加碼贈送市價6,490元的第二代AirPods 無線充電版。

(工商 )