耶誕節、新春佳節將近，正是溫馨送禮、犒賞自己寵愛家人的時節，亞太電信17日宣布，實體門市即日起推出Samsung、OPPO等7款熱門中階手機0元專案，搭配「壹網打勁」方案，月付596元起，6.7吋大螢幕、榮獲年度中階熱銷手機前三名Samsung A70及具備超大電量、支援雙頻超快網速的新手機OPPO A5 2020，都只要0元，最高省13,990元。

另外針對果粉設計「特選資費方案」，推出Apple明星商品1+1限時優惠，即日起至12月25日止，月付694元（前三期半價）以上指定資費方案，新申辦/攜碼/續約用戶申辦iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max不限容量系列手機，綁約36個月，加碼再贈市價6,490元的第二代AirPods 無線充電版。

春節將至，居家打掃及料理年菜利器是送媽媽禮物最佳選擇，亞太電信數位門市推出「98系列」方案，月付598元，人氣超夯健康減油氣炸鍋氣炸鍋、英國Gtech小綠MultiPlus無線除蹣吸塵器分別搭配12期、24期合約，即可0元帶回家。

另外，亞太電信鎖定新申辦/攜碼/續約用戶，於實體門市推出Samsung、OPPO、小米、SHARP等7款熱銷中階手機0元優惠，搭配「壹網打勁」596元及796元資費，綁約36期，即可享不限速上網吃到飽、網外/市話500分鐘以上優惠， 熱門中階手機Samsung A70、OPPO A5 2020最高可現省13,990元。

過往「98系列」僅提供398起上網吃到飽方案供用戶選擇，亞太電信數位門市即日起推出限時「98系列」搭配人氣嚴選商品組合方案，即日起至2020年1月15日止，針對新申辦/攜碼/續約用戶，月付198元起輕量上網吃到飽，免300元設定費資費，除可擁有1GB免費上網，超量享1Mbps吃到飽，還可優惠價格選購Anqueen氣炸鍋、團購網賣到缺貨的英國Gtech小綠MultiPlus無線除蹣吸塵器（市價8,990元），若是搭配SAMPO微波爐（25L），合約內相當於月付不到24元即可享輕量上網吃到飽。

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