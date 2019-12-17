國際貨幣基金（IMF）總裁格喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，中美達成第一階段貿易協議對兩國和世界經濟是非常積極的一步，將會減輕對世界經濟的影響，也有益中國經濟的增長，預估2020年中國經濟增速可達6％。這也是在中美達成第一階段協議後，IMF的首次對外表態。

財新報導，喬治艾娃表示，中美達成第一階段協議對兩國和世界經濟是非常積極的一步。IMF預計到2020年，貿易緊張局勢造成的將會使全球GDP累計下降0.8個百分點。該協議將會減輕對世界經濟的影響，也將有益中國經濟的增長。

IMF在10月秋季年會期間發佈的「經濟展望報告」中，預計2020年中國GDP增長將放緩至5.8％。喬治艾娃表示，中美第一階段協議將有可能使2020年中國GDP增長達6％。IMF預計，中國2019年的GDP增長為6.1％。

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