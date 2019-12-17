大陸證監會前主席肖鋼17日出席「2019第三屆中國互聯網金融論壇」時表示，加強對大型金融科技公司的監管迫在眉睫，強調應防止大型公司惡意收集、儲存、交易、濫用使用者資料。

新浪財經報導，肖鋼指出，大型金融科技公司優化金融服務的流程，提高金融服務的效率，降低金融服務的風險，但同時大型金融科技公司也帶來一些問題和挑戰。

他稱，現在欠缺相關的法律法規，數據可以被使用，但歸屬權是誰的，只能被哪個機構來使用卻缺乏規範。肖鋼指出，要防止大型公司惡意收集、儲存、交易、濫用使用者資料，從投資者保護的角度進一步落實投資者管理，做好風險揭示，妥善處理投資者的投訴。

他提出，完善對大型金融科技公司的監管架構，對其資本適足率、資產負債率、訊息披露等有更高更嚴的要求。同時要創新監管指標體系，不能照搬傳統銀行監管指標。此外，加強對金融消費者和投資者的保護，推出相關規則，加強約束，從數據保護隱私明確數據歸屬權和私有權的管理，並且加強反壟斷的監管，以及建立健全應急管理機制，努力提高金融監管的適用性。

(工商 )