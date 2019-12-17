下周即將迎接耶誕節，酷航飛常酷促銷祭出超優惠票價，聖誕節前後三日台北飛往東京、高雄飛往大阪單程含稅只要888元起，只要省下一頓耶誕大餐的花費，即可飛往日本感受濃濃的耶誕氣氛，北高雙點皆可出發，馬上揪團就可來個說走就走的旅行！

酷航指出，別以為只有到歐洲才能感受到濃厚的耶誕氣息，其實日本也相當重視和熱愛慶祝耶誕節，到了每年的12月，走在日本的街頭，隨處皆能看到絢麗的佈置和各式耶誕活動、市集紛紛登場。

例如日本東京澀谷的代代木公園今年舉辦的「青之洞窟」，綿延的藍色樹海成為日本人氣最高的耶誕節打卡點，或是前往大阪欣賞光之饗宴，在大阪中央公會堂於12月期間以光雕投影及燈光帶來精彩的視覺享受，一旁的中之島公園也結合燈飾及音樂打造了綿延超過100公尺的耶誕大街。

酷航台北飛往東京和高雄飛往大阪飛往日本，天天皆可出發，來回時間佳，無論想要早去晚回，或是睡飽下午再出發都能自由搭配，酷遊日本輕鬆無負擔。

另除了日本以外，酷航在全球有超過30個航點，把握農曆年假前最後的黃金購票期間，選擇一個明年走春目的地。本次飛常酷促銷亦包含台北–札幌單程含稅2,388起，台北/高雄–新加坡1,788起，台北–首爾1,788起，歐洲雙點雅典、柏林7,688起，或是避冬好去處澳洲黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨4,588起，以及超多東南亞熱門旅遊目的地檳城、古晉、怡保、峇里島、關丹、蘭卡威、泗水、清奈、龍坡邦、永珍，以上東南亞航點單程含稅2,588起。

「飛常酷促銷」促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg，促銷期間即日起至2019年12月18日23:59止。旅遊期間：最晚至2020年9月30日。

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