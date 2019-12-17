看好中台灣的百貨親子商機，廣三SOGO百貨最近引進深受新世代媽媽、部落客及藝人的喜愛的「貝兒絲樂園」進駐8樓，營業面積250坪。以「環遊世界」為設計概念的貝兒絲，一次呈現30大全新遊樂設施4個拍照打卡景點，開幕以來平日吸引500到700人次、假日更突破1,500人次進入遊玩，成為台中親子遊樂新聖地。

貝兒絲樂園在廣三SOGO店打造了「奇幻西國主題館」，融入各式各樣獨特道地的西班牙建築及文化風格；另獨家擁有「危哆鬥牛士（熊星人國家公仔）」、「高峰體能區（多元體能區）」、「蜥蜴彩磚池（水池區）」、「世界地圖牆（互動投影區）」、「巨橋彈跳床（彈跳床區）」、「森林大冒險（拓展區）」、「番茄大戰區（互動球池區）」等7大動態設施。

迎接的溫馨聖誕節到來，每年廣三SOGO攜手廣三文教公益基金會，都會用愛來關懷社會每個不同角落需要關懷的人。今年攜手南家扶中心、瑪利亞社會福利基金、張秀菊社會福利基金會，一同舉辦「聖誕愛心圓夢計畫」，有共300位小朋友寫下聖誕心願卡，懸掛於12樓贈品處，讓消費者認領幫助孩子們圓夢，滿滿的愛讓此次活動圓滿成功，特舉辦捐贈儀式來感謝大家的愛心。

廣三SOGO表示，聖誕節即將到來，廣三SOGO於12/19至明年1/5推出聖誕節檔期，全館滿3,000送300或Smart Card點數600點、化妝品滿2,000送200或Smart Card點數400點、名品/珠寶單樓層滿1萬送500或Smart Card點數1,000點；12/19～12/23大家電滿1萬送1,000或Smart Card點數2,000點、12/24起滿1萬送500或Smart Card點數1,000點外，還配合多家銀行推出刷卡滿額禮活動。

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