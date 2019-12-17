2020選戰激烈，為爭取政黨票，民眾黨主席柯文哲更以「進軍2024」向柯粉喊話，打出告急牌。前民進黨立委林濁水先酸「柯粉掉得不像話」，再對「柯文哲說林濁水是新潮流」大表不滿，因為林濁水曾大力挺柯。如今為搶政黨票，反批昔日「友軍」，他指柯文哲「這樣愈來愈韓國瑜化，是很不好的」。

林濁水在臉書表示：「柯文哲涚林濁水是新潮流，選舉到了一定會這樣，柯這樣一說了，沒理他，還再說。咦，柯文哲人貴了事就多忘了嗎？2018選舉，新潮流支持蔡主席挺姚反柯，我不是一整年替柯辯護？」，「葛特曼事件，吳音寧事件⋯等等等等，我不是一直挺柯？」。

林濁水問是不是選舉過程中，「蔡打台灣價值，打柯文哲『儍了』....，那時我不是新潮流？現在才突然是？硬拗，信口開河，文過飾非，亂丟帽子，變來變去，這樣愈來愈韓國瑜化，是很不好的。」

對林濁水的抱怨，有網友反譏「呵呵，大師2018挺柯，說穿了也不過是輿論順風車。就像大師年初是如何捧賴清德，而現在又是如何對蔡英文荒腔走板的行徑噤聲一樣。」考問林濁水對時事批判是出於政治良心，或只是「牆頭草」而已。

(中時電子報)