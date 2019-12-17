法官協會發出「鄭重聲明」強調，無意涉入藍綠政治紛爭，也尊重監察委員為行使憲法所賦予的法定職權，得於一定範圍內行使調查權，協會認為，陳師孟有義務明確說明其約詢法官的目的及調查範圍為何？

法協指出，陳師孟監委如果不能清楚說明，也無法消除社會大眾對政治力不當干預司法審判的疑慮，則建請審慎思考立即停止約詢法官的行為，協會亦秉持捍衛審判獨立之立場，同步發起全國性連署，抵制任何濫權干涉司法審判之作為。

法協表示，法官審理案件所表示的法律見解或證據取捨的心證形成及所為的事實認定，均屬審判獨立的最核心領域，監察院對之行使調查權，本即受有限制，這是之前大法官的釋憲解釋結果。

法協指出，監察權行使的對象及範圍，應以法官辦理案件過程有無重大違失，以致侵害當事人訴訟權益為限，而不應貿然涉入法官獨立審判範疇，否則，無異是在司法權以外另設「判決結果審查機制」，。

法官協會認為，法官僅須以判決表達形成心證的理由，並無義務到監察院為其在個案審判所表示的法律見解及事實認定進行答辯；如果該案有關法官為捍衛審判獨立而拒絕接受約詢，本會將全力支持，但如法官無懼監察委員形諸於個案之壓力，仍決定接受約詢，本會也敬表尊重。

(中時 )