光良日前上由6歲胖球及她妹妹斯拉主持網路節目「胖球&斯拉診療室」，光良在現場透露，近來的煩惱是過去養了14年的愛犬小High已過世，考慮是否要再養毛小孩，「牠陪我很久，牠離開我了，我現在很想念牠。我在考慮要不要再養一隻狗狗，可是我又很害怕我沒有時間陪牠，怎麼辦？」

胖球分享一篇故事，描述小男孩羅曼和他的愛犬朱爾深厚感情，愛犬最後離世，讓羅曼了解死亡，光良聽到後，眼眶泛淚，因想到以前跟小High的快樂回憶，心中滿是思念，隨後忍不住哽咽、落淚，胖球安慰光良說：「小High其實沒有不見，牠還在天上看你，也很希望有另外一隻狗狗也很愛你。」

在節目尾聲，胖球跟光良說：「光良哥哥，我覺得你可以再養一隻狗狗，因為要讓牠有一個家，還有更多的愛，OK嗎？」光良也跟胖球和斯拉約定，他將明年3月14日在台北小巨蛋開唱，屆時一起相見，胖球笑說：「大家一起來就不會孤單了。」

(中時 )