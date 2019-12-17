樂天集團今（17）日下午在台北晶華酒店公布樂天桃猿隊的新隊名、新球衣、新教頭，而在仙台市的樂天金鷲隊則與「救援王」松井裕樹簽訂新約。除了將他明年的年薪調升1.4億日圓，達到2.5億日圓外；合約期限也一口氣延長到2023年，總值達10億日圓（約2億7870萬元新台幣）。

松井裕樹今年才24歲，不過已經打了6年職棒，除了首年擔任先發投手，接下來都待在牛棚。今年拿下生涯新高38次救援成功，自責分率僅1.94，並獲得太平洋聯盟「救援王」頭銜。

樂天球團為松井裕樹大幅加薪並簽下4年合約，除了肯定其本季的表現外，也希望他明年轉任先發投手。因為原本先發主力之一的美馬學成為自由球員後跳槽羅德隊，則本昂大、岸孝之受傷影響表現，使得先發投手戰力吃緊。

球團希望松井裕樹回到先發輪值，增強先發投手陣容，而他本人也覺得已經拿過「救援王」，應可尋求改變重返先發輪值。守護神則可望由森原康平接手，森原本季有29次中繼成功、自責分率僅1.97。

此外，松井裕樹到2021就可取得國內FA權利，2022年也有海外FA資格，因此球團為表誠意，提出明年起至2023年的4年合約，松井覺得滿意，於是欣然續約。

(中時 )