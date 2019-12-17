請辭副市長拚立委？ 楊瓊瓔：以市政為主

台中市副市長楊瓊瓔參選台中市立委第三選區（后里、潭子、大雅、神岡）選舉，請辭與否成為對手洪慈庸攻擊箭靶，楊強調，自己是負責任的人，要完成市長盧秀燕交付的階段性任務，18日議會大會議程109年度總預算順利過關，晚上9時14分她在「好立委楊瓊瓔」臉書發文宣布請辭副市長職務，「明天起也將全心投入立委選戰」。

楊瓊瓔在臉書發文556字的心聲表示，感謝議長及所有議員的支持，今天順利完成109年預算三讀通過，今天這個預算是盧市長團隊編的，一定要通過之後，瓊瓔才較放心辭職，這是負責任的做法，所以預算在議會審議期間，瓊瓔都盡力與議會溝通，請議會讓預算順利通過。

瓊瓔完成做為副市長階段性的任務，各區的幼兒公托中心、長照據點陸續建設中，還有許多地方建設、社福政策和台灣燈會活動也都在市府大家庭的努力下順利開動。承諾接任副市長，我要對得起市民朋友和盧市長對我的託付，完成任務後，瓊瓔明天起也將全心投入立委選戰。

這一役，很艱困，一人戰全黨，小英總統連續四周站台為對手輔選，民進黨各部會首長，黨政高層，用盡全力為幫助對手勝選抹黑、打擊瓊瓔，不過這般抹黑、攻擊只是更加凸顯過去三年多來，這區的立委不及格，鄉親們不願意繼續受騙，所以挺身和瓊瓔站在一起，期望再次看到潭雅神后的進步和繁榮。

為了幫大家做更多事，我們需要願意聆聽鄉親需求的立委，向中央爭取更多台中建設的經費，為了有效監督政策施政，不讓我們的錯誤政策債留子孫，也為了過去三年多來，鄉親們找不到人協助解決地方大大小小需求，這許多許多原因，都是瓊瓔再度奮戰的理由。

1月11日我們不為個人，為成為更進步的城市、為了給孩子一片藍天，請大家一同用選票支持瓊瓔，讓國會增加一席，真正為地方說話、挺身而出的立委—楊瓊瓔。

台中市副市長楊瓊瓔17日晚上在臉書發文，宣布請辭副市長職務，全心全力投入立委選舉。（摘自楊瓊瓔臉書）

台中市副市長楊瓊瓔鞠躬轉身後，正式辭去職務，投入立委選舉。（摘自好立委楊瓊瓔臉書）

(中時 )