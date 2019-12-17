日本防衛大臣河野太郎18日、19日將訪問大陸，並在北京與大陸國務委員兼國防部長魏鳳和等要人舉行會談。這是日本防衛大臣時隔10年的訪中，河野強調，他將敦促急速強化軍事力的中方提高軍事力的透明性。

河野在17日在記者會上表示，「中國急速增加軍事相關的支出，這10年來，光是公開的部分就已成長2.5倍，而且還急速增添以第4代、第5代戰鬥機為首的軍事裝備，有許多欠缺透明性的部分。」

河野還提及釣魚台群島問題指出，（中國公務船）今天也到釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）侵犯（日本）領海、在東海和南海問題上也持有單方面的主張等，值得擔憂的事項比10年前增加，故有必要坦誠地交換意見，希望敦促其提高軍事力的透明性。

被問到他對大陸的看法時，河野表示，「日中之間的經濟關係如此深化中，現在的立場說不定可以說是有『強烈的擔憂』，但還不至於認為是威脅。」

河野還表示，希望早日開設「日中防務熱線」，以防止日本自衛隊與大陸解放軍發生偶發性衝突。河野19日預定在北京市內視察陸軍部隊。

(中時電子報)