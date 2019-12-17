2020台南耶誕跨不一樣，顛覆以往單場大型活動的型態，規畫適合各年齡層的一整個月活動，其中2場萬眾矚目演唱會，21日率先登場的是由韓國(G)I-DLE擔任壓軸的耶誕演唱會。

(G)I-DLE台灣處女秀獻給台南，並特別為台南耶誕跨年系列活動拍攝宣傳影片，甫一上線就引起粉絲暴動。(G)I-DLE雖於2018年5月出道，但來頭不小、人氣超旺。今年韓國企業品牌研究所發佈的「偶像藝人品牌影響力榜單」，(G)I-DLE連續於10月份、11月份奪得女團品牌影響力榜冠軍。上個(11)月話題新作《LION》，在美國告示牌（Billboard）公布的「世界數位歌曲暢銷榜（World Digital Song Sales Chart）」獲得第5名。而一首《LATATA》在Youtube上的點擊率更高達1.3億次。足見其高人氣，也可知(G)I-DLE影響力非侷限於亞洲。

「2020台南不一樣，台南好Young」耶誕跨年系列活動好評不斷! 14、15日在蕭壟文化園區辦理的「耶誕市集親子音樂劇場」吸引上萬民眾熱情參與。今日台南市府公布單曲Youtube點擊率高達1.3億次、韓國超人氣女團(G)I-DLE 為台南拍攝的宣傳影片，引發粉絲騷動。

有別其他縣市選在12月31日當天辦理大型跨年演唱會，台南市政府自12月1日起，每周末於不同地點辦理多元型態活動，藉以吸引不同客群，創造觀光經濟效益。第一周由荷蘭美聲Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）帶來旋風，《You raise me up》的美妙音符尚在台南迴盪，第二周即伴隨孩子們乘坐旋轉木馬的歡笑聲。

蕭壟文化園區辦理的「耶誕市集親子音樂劇場」空前成功，現場萬頭鑽動，由「如果兒童劇團」帶來的《媽媽咪噢》歡樂逗趣、大小朋友笑聲不斷。許多佳里人紛紛表示「比過年還要熱鬧 」；市集的老闆更稱「好久沒生意這麼好了」。

台南市長黃偉哲表示，節目一波波將更加精采，歡迎全國朋友共襄盛舉，勢必為大家帶來「好young」的耶誕跨年演唱會！

黃偉哲表示，期待藉由(G)I-DLE的影響力，讓世界各國年輕新世代能夠認識台南，藉由偶像魅力、創造偶像經濟，為台南旅遊開拓更多新客源。

(中時 )