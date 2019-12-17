桃園機場公司17日表示，近日舉辦「回憶之旅–桃機懷舊照片徵集活動」引起熱烈迴響，吸引許多網友分享當時搭機出國、於機場工作、到機場參觀的珍貴照片。畫面中的人、事、物，不但見證了桃園機場的風華歲月，也記錄了臺灣40年來的民情與歷史脈動。

桃機公司指出，在過去沒有網路的時代，那時候的出國留學、工作彷彿永別，是一段辛苦且煎熬的過程。離開熟悉的家鄉與親友，到一個人生地不熟的國度，尋找夢想，這需要多大的勇氣與決心。

桃機公司說，這次活動吸引了許多網友分享出國前與送行家人的合影照片，其中國內知名食品業者─新東陽公司總經理麥升陽也分享了一張1980年母親節前夕，準備搭機赴美留學前，家人一同於第一航廈出境大廳自家商店前合影的珍貴照片。背負著家人的期待、濃得化不開的親情，讓這張照片擁有最高人氣，獲得近6千票的支持。

桃機公司說，桃園國際機場是選手們為國出征、光榮返國的第一站，因此在機場留下的合影更具意義。2019世界棒球12強複賽期間，就有網友投稿中華代表隊11月赴日參加複賽，於第二航廈合影的照片。

桃機公司透露，此照片一出，機場公司也與外界分享更多歷年來中華體育健兒們在桃園機場的光榮時刻，例如1987年亞洲盃棒球賽冠軍、1992年巴塞隆納奧運棒球銀牌代表隊光榮歸國、2000年雪梨奧運中華代表隊出國前於候機室合影等畫面。這些選手們有的後來成為了家喻戶曉的職棒球員、教練等。

桃機公司表示，在第一個40年中，桃園機場與國人共創了無數的回憶與故事。在本次懷舊照片徵集抽獎活動結束後，網站原有照片上傳、按讚及分享功能仍會持續運作，歡迎大家繼續上傳或分享有關桃園機場照片，一同相約紀錄屬於和機場的回憶與夢想。

(工商 )