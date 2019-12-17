財政部國產署今（17）日公布今年最後一批都更分回房地標售情形，台師大商圈的豪宅「耕曦」4戶店鋪從每坪145萬元～210萬元降價13％到130萬元～196萬元。

而雙連站附近的「永德言葉」則是每坪單價從80萬～85萬元降5％到73萬元～81萬元，兩大建案預計2020年2月4日開標。國產署指出，本次已斟酌降價反映市場行情，歡迎各界投標。

(工商 )