兩大都更屋 國產署降價求售 21:322019/12/17 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 房市示意圖。圖／林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國產署今（17）日公布今年最後一批都更分回房地標售情形，台師大商圈的豪宅「耕曦」4戶店鋪從每坪145萬元～210萬元降價13％到130萬元～196萬元。 而雙連站附近的「永德言葉」則是每坪單價從80萬～85萬元降5％到73萬元～81萬元，兩大建案預計2020年2月4日開標。國產署指出，本次已斟酌降價反映市場行情，歡迎各界投標。 (工商 ) #國產 #都更 #85 #建案 #2020年 也許您會感興趣 推薦閱讀 業績題材加持 聖暉股價大漲近3％ 10:142019/12/13 財經 春運鐵路售票首日賣1200萬張 估旅客量達4.4億人次 15:082019/12/13 兩岸 大馬首相馬哈地再暗示 可能續任到2020年之後 21:342019/12/14 國際 美經濟若衰退 高收益債違約率將攀升 07:282019/12/15 財經 2019年陸減貧人口將超過1000萬 16:072019/12/15 財經 1分鐘財經掃描》大選倒數 外資驚曝買股策略 08:042019/12/16 財經 水泥老將價值現 投顧大行喊買環泥 08:512019/12/16 財經 《文創股》鈊象Q4營運拚高峰，明年獲利續看旺 11:422019/12/16 財經 《電纜股》艾美特-KY推智能產品，明年營運加分 13:582019/12/16 財經 日盛投信：外部環境明顯改善 陸A股產業留意局部亮點 14:522019/12/16 財經 財經熱門新聞 華爾街陷瘋狂！ 外資警告美股崩跌關鍵已浮現 - 財經 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 - 財經 川普逼陸爆買1.5兆換協議 專家揭真相...市場驚慌 - 財經 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 5G助攻聯發科、拉攏高通 台積電爆斷死敵後路 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。