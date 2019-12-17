12/7參觀人潮已衝破百萬人次的國立故宮博物院南部院區，首度攜手法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館、捷克慕夏基金會及HTC VIVE ART，打造國內首創的重量級VR藝術大展「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，今（17）日正式開展。

故宮院長吳密察表示，南院是一座21世紀的現代博物館，擁有開闊展廳、足夠挑高等空間優勢，適合闢立數位展間展示故宮經典的新媒體作品，未來將成為博物館劃時代藝術科技展演場域。

故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展一共規劃「璀璨光河」、「故宮啟航」、「羅浮宮驛站」、「美學世界」等四大展區。首先映入眼簾的是「璀璨光河」，以動態投影打造如夢似幻的光影隧道，揭開數位幻境的時空光河。

其中，「故宮啟航」展出「龍藏經：浮影幻化互動劇場」，取材自故宮典藏「清康熙內府泥金寫本藏文龍藏經」，以沉浸劇場演繹故宮藏傳佛教經典；另外還有「自敘帖VR」、「清明上河圖VR」，邀請民眾親歷狂草名僧懷素筆下疾風勁雨的筆墨世界，或重返故宮繪畫名品「清明上河圖」感受汴京繁華與市井百態。

此外，亮點還有「羅浮宮驛站」，全球唯一與羅浮宮同步展出「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品，讓觀眾在VR世界與蒙娜麗莎近距離接觸，揭開那抹讓眾人傾倒幾世紀的神秘微笑。

最後由「美學世界」壓軸登場，集結法國橘園美術館、英國泰特現代藝術館、德國舊國家美術館VR展件，更推出捷克慕夏基金會最新VR力作「斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人」全球首展，讓民眾跨越框架、親臨戰爭現場，一窺慕夏筆下斯拉夫民族史詩與歷史瞬間。

嘉義縣長翁章梁表示，故宮南院透過國際性的展覽並與世界性博物館合作，將帶動嘉義與世界接軌，新媒體的藝術作品一定會引起轟動與更多民眾前來觀賞。翁章梁指出，蔡總統11月提到嘉義未來的發展，將以故宮南院為中心發展出文化產業聚落，並將投入37億元興建「國寶修復展示館」，他認為南院的潛力對嘉義的經濟發展影響很大。

「故宮南院並不是蚊子館」！吳密察說，經過近一年的努力，12/7南院參觀人數正式突破百萬人次，成功衝出高人氣。他也預告南院明年將力拼數位展間，精選展出故宮精采的新媒體作品，為民眾帶來更豐富的娛樂感官享受。

「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，17日在故宮院長吳密察、副院長黃永泰、嘉義縣長翁章梁、文化科技發展聯盟董事長施振榮、法國橘園美術館長Cecile Debray、法國羅浮宮文化傳媒規劃部總監Dominique de Font-Reaulx、捷克慕夏基金會執行長Marcus Mucha等國內外嘉賓一同開幕，自12月17日展出至109年5月26日。

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