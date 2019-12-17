台灣綜合研究院今（17）日上修台灣今（2019）年經濟成長率到2.59％，並樂觀預估台商回流投資以及公部門建設計畫的持續落實，將進一步帶動2020年台灣經濟成長，優於今年，估測2020全年經濟成長率為2.63％。

台灣綜合研究院長吳再益指出，台商回台投資超過台幣7,000億元，帶給內需重大利多，無論這些錢是台商動用在台灣的資金或銀行融借，重要是能產生綜效，為台灣長期低迷的投資環境帶來喜訊，實質民間投資成長率將繼2019年的7.50％，再於2020年達到3.83％。

台綜院回顧過往的台灣經濟結構，在1980、90年代，內需組成中，民間、政府消費與投資發展蓬勃，成長率相距經濟成長均不到1個百分點；2002～2007年期間，內需組成已無法與整體經濟齊步發展，經濟發展成長仰賴國外貢獻。

及至2018年，可說是受惠亞洲供應鏈的重置，台商開始重視分散全球佈局，並重新在台灣投資設廠，促成台灣內需開始出現改善，國內投資開始活絡，台灣綜合研究院創辦人劉泰英說，可是民間消費成長仍未能有效提升，因為這些現象太過集中在高科技業，沒有創造就業、員工薪資停滯，一般庶民對於景氣向好無感。

吳再益指出，「歡迎台商回台投資行動方案」2020年將值投資擴廠階段，許多中小型業者也開始動起來，如果以超過7,000億元投資規模計算，分散到3年投資大約每年3,000億，台綜院估測此波台商回流對附加價值率的帶動，每年對GDP成長將有0.5～0.55％的貢獻度，創造台灣經濟結構轉型的關鍵表現。

(工商 )