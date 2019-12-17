蔡依林（Jolin）17日出席渣打銀行記者會，她將年底台北小巨蛋一連6場「Ugly Beauty」演唱會，造成搶票熱潮，日前高雄巨蛋開賣3場共3萬張，同樣秒殺，也都設計購票考題，卻被粉絲嫌題目太難、莫名其妙，她昨親自致歉，出題目主要為遏止黃牛，但出題內容她也沒有看過，「我自己也不知道多少人，真的辛苦大家，我們被罵是應該，一律接受。」

她的台北場考題是「蔡依林〈怪美的〉的MV中吃的是花枝、透抽、小卷還是魷魚？」、「蔡依林〈怪美的〉歌曲MV中，最後一幕被告與法官相擁爆炸後的顏色是什麼？」，答案是花枝、藍色。

至於高雄場則是「在〈消極掰〉MV中，連同Jolin及演員共有幾人集體跳喪志操」，選項包括32、9、26跟15人」以及「何者不是Jolin在instagram中稱呼屋虎的別名」，選項有皮小肥、皮皮挫、皮英俊、皮肥熊，正確解答為15人、皮皮挫。

歌迷抱怨高雄場題目比台北場還難，她表示當天下飛機才看到題目，「我以為會用不同方式，我也答不出來，台北場的也不會，我還以為煙火是粉紅色的，該死的題目。」不過高雄場已完售，許多粉絲敲碗加場，Jolin透露主要是場地的關係，若有好消息會告訴大家。

而近年來許多歌手演唱會在開賣時，都會設置專屬鐵粉的題目，防堵黃牛輕易購票，吳青峰11月在高雄巨蛋開唱，將22日開賣明年在台北小巨蛋的他在購票系統更設計了重重關卡，粉絲搶在第一時間完成繁鎖的填單程序，其中還有考題，「你是黃牛嗎？（說謊會衰很～～～久喔！）」、「本演唱會禁止拍照、禁止錄影、禁止直播，你能配合嗎？」、「吳青峰第一張專輯名稱是 《太空》 、《太空人》 、《備忘記》 、《太空備忘記》」，答案為不是、能、《太空人》，雖然題目不難，但也顯示出吳青峰要防止黃牛購票的動作。

S.H.E去年在兩廳院藝文廣場舉辦露天免費音樂會，也為了杜絕黃牛，她們特別設計S.H.E專屬問題，包含「S.H.E各自代表什麼顏色？」、「請問S.H.E成軍至今舉辦過的大型巡回售票演唱會的各場演唱會名稱為何？」並要求由舊到新照時間排序，選項分別為「A奇幻旅程、B愛而為一、C移動漢堡、D奇幻樂園、E移動城堡及F 2gether 4ever」，答案分別「粉紅色、綠色、藍色」、「DEBF」，許多粉絲也掉入「移動漢堡」陷阱題。

此外，Jolin日前與五月天等人一起出席在廣州舉辦「2019咪咕音樂盛典」，她明年1月5日演唱會將邀阿信擔任嘉賓，她當天在典禮上，與五月天只有打招呼，打趣：「我們台下不太聊天。」被問及他們在演唱會，將要唱什麼歌？她賣關子說：「會唱比較耳熟能詳。」已有1、2首正討論中。

(中時 )