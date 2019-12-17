淘帝國際（淘帝-KY，2929-TW）為進一步擴大集團於大陸童裝市場占有率，於第4季底更針對線上銷售通路推出Mini Topbi品牌，以期透過旗下雙品牌線上與線下通路差異化銷售布局，推進集團未來整體營運表現更上一層樓。

淘帝-KY總經理周志鴻表示，雖近年來大陸經濟成長速度放緩，尤其在中美貿易戰的影響下更為明顯，但受惠於大陸消費升級驅動兒童人均童裝支出增加，挹注淘帝-KY整體銷售業績仍展現良好的成長表現，累計今年前11月營收達64.62億元（新台幣，下同）、年增5.99％，淘帝-KY仍憑藉多年在童裝款式的創新研發設計、完善品質控制、精準產品定位等，透過線下實體門市與線上電商平台進行品牌雙向溝通，強化TOPBI品牌力。

淘帝-KY表示，集團耕耘大陸童裝市場長達近20年基礎，持續專注童裝產品與門市形象研發設計創新、穩步擴大旗下品牌經銷通路、提升旗下TOPBI品牌良好市場知名度，帶動目前TOPBI品牌經銷商已達25個，旗下TOPBI品牌銷售據點遍及大陸16個省3個直轄市共計已超過1600家，為迎合大陸消費模式朝新零售轉型，近兩年積極發展線上銷售策略效益漸顯，不僅今年大陸雙十一購物銷售旺季期間TOPBI品牌總銷售額締造1.1億元佳績，累計2019年前3季線上銷售占整體營收比重已達8％。

周志鴻進一步表示，看好TOPBI品牌持續朝「簡歐輕時尚」童裝風格轉型，憑藉柔性化供應鏈管理的即時設計研發並產製銷售之彈性，加上結盟戰略合作夥伴-上海創創文化在新零售經營銷售的專業與經驗，將有助於持續朝3年內電商營收比重達20％目標邁進，有望成為驅動集團整體營運成長的第二隻腳。

(旺報 )